Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA.



Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump privind retragerea Statelor Unite din acord, televiziunea de stat de la Teheran a apreciat ca decizia este ilegala.



Rouhani a afirmat ca Iranul este gata sa isi reia programul nuclear, care fusese inghetat in schimbul ridicarii unor sanctiuni, dar inainte de a face acest pas va discuta…