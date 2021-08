Președintele Rompan Aurel Popescu estimeaza ca prețul painii va fi modificat, iar pana in iarna aceasta va fi semnificativ mai scumpa. Intreaga industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul „cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica”, scumpirea painii fiind imposibil de evitat in urmatoarele luni, potrivit […] The post Președintele Rompan avertizeaza ca painea se va scumpi semnificativ. Cauza: „cresterea nemaiintalnita a pretului la energie electrica” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…