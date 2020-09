Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a exclus, miercuri, posibilitatea unor taieri de salarii și pensii, in contextul bugetului pentru anul viitor, susținand ca astfel de informații reprezinta „o prostie PSD-ista aruncata in spațiul public”. „Nu s-a vehiculat niciodata o taiere de pensii sau de salarii. Asta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca majorarea punctului de pensie cu doar 14% a fost „atat cat s-a putut”. Klaus Iohannis a explicat ca economia Romaniei iși va reveni și ca acest lucru va permite in anii urmatori creșteri de alocații și de pensii, precum…

- "Nu ar fi existat bani, se pare, nici daca nu ar fi existat pandemia. Acum, bugetul s-a restrans considerabil. Totuși, și eu și premierul ne-am dorit o creștere pentru pensionari. Atat s-a putut, la fel ca și in cazul alocațiilor. Revin la ce am mai spus: e regretabil ca PSD nu a ințeles nimic de…

- Presedintele Iohannis, apel la respectarea masurilor de siguranta sanitara Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a facut astazi din nou apel la populatie sa respecte masurile de siguranta sanitara în contextul în care numarul de cazuri noi de COVID-19 nu…

- „Liberty Steel Group se afla in topul primilor 10 producatori de otel la nivel global si a preluat in 2019 Combinatul Siderurgic Galati, cel mai mare producator integrat de otel din Romania. In cadrul intrevederii a fost abordata tema operatiunilor grupului din Romania si au fost prezentate planurile…

- Potrivit liderului interimar al PSD, Klaus Iohannis nu face altceva decat sa minta pentru Guvernul sau care este ramane „prost și corupt”. Totodata, Ciolacu susține ca Guvernul nu are de ales și trebuie sa plece cat mai repede la putere. „Președintele Iohannis minte pentru Guvernul sau. Degeaba! Guvernul…

- "Romania are o șansa mare sa obțina o finanțare consistenta din partea UE" Presedintele României Klaus Iohannis în timpul unei declaratii de presa la Bruxelles. Foto: presidency.ro Bugetul multianual al UE pentru perioada 2021 - 2027 si Planul de relansare economica se afla pe agenda…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine principalele obiective pe care Romania le are in cadrul acestui proces de negociere, actionand, in acelasi timp, pentru ajungerea cat mai curand posibil la un acord final, a anuntat Administratia Prezidentiala. Despre viitorul buget al Uniunii, Klaus…