- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis joi, 3 martie 2022, decorarea post-mortem a celor opt militari care și-au pierdut viața in urma accidentelor aviatice care au avut loc in județul Constanța in seara zilei de 2 martie. „Astfel, pentru a onora memoria ofițerilor care și-au sacrificat viața…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a declarat "profund intristat" de incidentele aviatice produse miercuri seara, subliniind ca militarii care si-au pierdut viata s-au sacrificat pentru patrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In cursul serii de miercuri, Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca o aeronava MiG 21 LanceR, care a decolat de la baza Mihail Kogalniceanu și patrula deasupra Dobrogei a pierdut legatura cu turnul de control și a disparut de pe radar in jurul orei 20.03. La scurt timp, un elicopter IAR 330-Puma…

- Șapte și nu cinci militari au murit miercuri seara in elicopterul IAR 330-Puma prabușit in județul Constanța. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis condoleanțe familiilor acestora. Inițial s-a anunțat ca sunt cinci victime, numarul standard al echipajului unui elicopter IAR 330- Puma. La…

