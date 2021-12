Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, deplasari externe de peste 7 milioane de lei, in 2021

Presedintele Klaus Iohannis a efectuat, in acest an, 16 deplasari externe, care insumeaza cheltuieli de peste 7 milioane de lei.Potrivit Administratiei Prezidentiale, cheltuielile aferente pentru cele 16 deplasari externe ale delegatiilor oficiale conduse de presedintele Klaus Iohannis, in anul 2021, insumeaza 7.607.800,34 lei.Pe 7 si 8 mai, presedintele Iohannis a participat, la Porto, in Republica Portugheza, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului Europe ...