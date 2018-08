Stiri pe aceeasi tema

- „Pe fondul crizei generate de extinderea accelerata a virusului pestei porcine africane (PPA) si in legatura cu ultimele declaratii din partea membrilor Guvernului, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atentia asupra responsabilitatilor imperative pe care autoritatile guvernamentale…

- Guvernul a actionat de fiecare data „in mod corect, la timp si eficient”, iar structurile statului n-au stat „cu mainile incrucisate”, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Petre Daea, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a acuzat Guvernul ca e incapabil sa gestioneze criza pestei porcine.

- Președintele Klaus Iohannis cere Executivului condus de Viorica Dancila sa ia masuri urgente pentru a stopa creșterea numarului de focare de pesta porcina africana, criticand Guvernul ca a fost incapabil, pana acum, sa gestioneze situația."Din cauza modului defectuos in care este gestionata ...

