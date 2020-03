Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban vor efectua, astazi, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL 2, secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni, potrivit unui anunț…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua sambata, 28 martie a.c., incepand cu ora 12,00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II, sectie externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan Otopeni, informeaza administratia prezidentiala.La…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua sambata, 28 martie, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II, secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni.Citește și: ULTIMA…

- Președintele Romaniei va efectua, astazi, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL 2, secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Fara…

- Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti, s-a implicat in proiectul construirii noului Spital Militar Mobil ROL 2, amplasat in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni. Este vorba despre construirea, in timp record, a Sistemului…

- „La aceasta ora sunt in derulare 15 misiuni, in care sunt implicați peste 140 de militari cu circa 100 de mijloace tehnice, printre care se numara operaționalizarea, din punct de vedere administrativ, a formațiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”…

- MApN: Doua aeronave aduc echipamente medicale din Germania și Turcia Foto: MApN. Doua avioane ale Fortelor Aeriene Române vor face astazi zboruri în Germania si Turcia, pentru a aduce în tara echipamente de protectie medicala. Ministerul Apararii Nationale a mai anuntat…

- Armata a inceput montarea unui spital de campanie, alcatuit din corturi si containere, in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni. Formațiunea medicala ROL 2 va...