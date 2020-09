Președintele României a promulgat Legea carantinei în forma modificată Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat Legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic Potrivit legii, orice persoana care considera ca a fost vatamata de deciziile autoritaților poate apela la instanța. In cel mult 24 de ore de la data comunicarii deciziei directiilor de sanatate publica, si cere anularea actului. „Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art.8 alin.(3) poate introduce, in termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

