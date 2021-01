Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, spune ca va face totul ca Guvernul sa funcționeze bine in interesul cetațenilor. Este prima declarație facuta dupa ce președintele Maia Sandu a semnat decretul de numire a fostului ministru de Externe in aceasta funcție.

- Presedintele fractiunii parlamentare a PAS, Igor Grosu, a declarat ca formatiunea sa opteaza pentru alegeri parlamentare anticipate, la fel ca si presedintele Maia Sandu. Declaratia a fost facuta luni, 28 decembrie, dupa consultarile organizate de sefa statului in contextul in care R. Moldova a ramas…

- Alegerile parlamentare anticipate din Moldova vor avea loc in primavara sau vara anului 2021. Declarația a fost facuta de politologul Vlad Kulminski in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv" cu Nina Dimoglo de la postul de televiziune REN Moldova, relateaza Noi.md. "Imi imaginez cum se vor comporta principalii…

- Presedintele ales, Maia Sandu, s-a adresat cu un nou mesaj catre cetateni in seara zilei de vineri, 4 decembrie, prin intermediul postului public de televiziune Moldova 1. Maia Sandu a declarat ca situatia in tara este una foarte grava, „iar intre timp in Parlament se intampla lucruri rusinoase”.

- Criza provocata de COVID-19, situația politica actuala din Moldova, dar și eventuale scenarii post-electorale au fost principalele subiecte discutate de președintele ales Maia Sandu, care a avut astazi o intrevedere cu liderul PDM Pavel Filip.

- Noul președinte al Republicii Moldova se va confrunta cu un guvern ostil și cu un parlament care va incerca, probabil, sa ii faca multe probleme, a declarat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu. „Se...

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, sustine ca Partidul Socialistilor este gata sa sustina un guvern propus de presedintele ales, Maia Sandu, in cazul in care este gata sa isi asume responsabilitatea pentru soarta tarii si a cetatenilor si daca crede ca poate gestiona mai bine criza decat actualul…