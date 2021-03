Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din India vor propune o lege care sa interzica criptomonedele, amendand pe oricine vrea sa tranzacționeze in țara sau sa dețina astfel de active digitale. Proiectul de lege ar urma sa interzica deținerea, emiterea, exploatarea, tranzacționarea și transferul de cripto-active, a declarat un…

- Mașina electrica dezvoltata de Fisker impreuna cu Foxconn Technology Group, care asambleaza iPhone pentru Apple, va fi una accesibila, cu cinci locuri, care va avea aceaași ținta larga ca public, pe care o au Mini și Volkswagen Beetle. Fisker și compania taiwaneza Foxconn au anunțat miercuri un parteneriat…

- Kim Jong-un si-a acuzat deschis guvernul de incompetenta, pe fondul amplificarii problemelor economice din Coreea de Nord, informeaza Agerpres, care citeaza DPA."Cabinetul nu a reusit sa joace un rol principal in trasarea planurilor in domenii economice cheie", a declarat Kim Jong-un, joi, intr-o sesiune…

- Reuters: Dupa brandul de telefoane low-cost Honor, Huawei negociaza și vanzarea marcilor sale premium de smartphone P si Mate Grupul chinez Huawei a demarat discutiile privind vanzarea marcilor de smartphone P si Mate, au declarat luni pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar, o tranzactie…

- Agentia de reglementare in domeniul medicamentelor a Ungariei a acordat aprobari preliminare pentru utilizarea vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca si pentru vaccinul Sputnik V, a anuntat joi seful biroului de presa al premierului ungar Viktor Orban, confirmand informatii ale mass-media aparute…

- Pandemia de Covid-19, cu reducerea drastica a calatoriilor in jurul lumii, a diminuat migrația cu aproape 30%, circa doua milioane de migranți mai puțin intre 2019 și 2020, potrivit unui raport al ONU publicat vineri și citat de AFP, scrie hotnews. Numarul migranților care traiesc in afara țarii de…

- In 1942, in Germania, era montata prima camera de supraveghere CCTV din lume, iar in numai 79 de ani numarul lor a ajuns la aproape un miliard. Potrivit unei analize realizate de Visual Capitalist, China și India...

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca China a blocat sosirea unei echipe care investigheaza originile pandemiei de coronavirus, relateaza CNN . Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca doi experți internaționali plecasera deja spre Wuhan, cand li s-a comunicat ca oficialii…