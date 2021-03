Preşedintele RESTO Constanţa: Vom cere să fim scoşi din incidenţa de 3 la mie "Vom cere in cel mai scurt timp pentru a fi scosi din aceasta incidenta de 3 la mie care mi se pare nejustificata si vom veni cu argumente si, daca exista contraargumente, sa ni se aduca aceste contraargumente. De ce HoReCa reprezinta un pericol? Pentru ca am demonstrat deja ca s-au deschis restaurantele si numarul de clienti nu a crescut intr-atat de mult incat sa prezinte un pericol, acolo unde sunt restaurante mai frecventate capacitatea de 30% nu va permite o functionare normala. Asa ca incidenta de 3 la mie nici nu protejeaza, nici nu ajuta si suntem impotriva acesteia, vom veni si cu propuneri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

