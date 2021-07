Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua in zilele de 19-20 iulie o vizita de lucru in Georgia. In cadrul acesteia, șefa statului va participa la cea de-a 17-ea ediție a Conferinței internaționale de la Batumi, in panelul de deschidere, cu genericul „Trei state - o singura alegere: Georgia,…

- Situația din Moldova seamana cu perioada de la inceputul președinției lui Vladimir Zelensky in Ucraina. Despre acest lucru a declarat directorul executiv al Institutului pentru Securitate din Europa de Est, Iulia Osmolovskaia, intr-un interviu pentru Новости Украины - From-UA.com, transmite Noi.md.…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua in perioada 18-20 iunie o vizita oficiala la Roma, la invitatia omologului sau italian, informeaza Serviciul de presa al Presedintiei de la Chisinau, intr-un comunicat citat de MOLDPRES. Vineri, 18 iunie, Maia Sandu se va intalni cu presedintele…

- Integrarea comunitatilor culturale, valorificarea diversitatii etnice si lingvistice, promovarea unei societati tolerante si actiunile necesare in acest scop - sunt doar cateva dintre subiectele pe care presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a abordat luni in cadrul videoconferintei cu Inaltul…

- Georgia si Ucraina si-au exprimat joi convingerea ca aderarea lor la Uniunea Europeana si NATO este doar o chestiune de timp si s-au pronuntat pentru aprofundarea colaborarii pentru a atinge acest obiectiv impreuna cu Republica Moldova, asa cum cele trei au convenit in luna mai. Premierul ucrainean…

- Ministrul in exercitiu al Afacerilor Externe, Aureliu Ciocoi, va intreprinde o vizita de lucru la Kiev, la invitația omologului sau ucrainean Dmytro Kuleba.Ciocoi va participa la reuniunea sefilor diplomatiei din Republica Moldova, Ucraina și Georgia in perioada 16–17 mai.