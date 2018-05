Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intreprinde din nou o vizita in Rusia, la Soci, unde luni incep lucrarile Consiliului Suprem Economic Eurasiatic. In cadrul acestora, Dodon are planificate o serie de intrevederi cu lideri ai tarilor din Uniunea Eurasiatica, inclusiv cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Radio Chisinau.



Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon anunta, de asemenea, ca urmeaza sa aiba intrevederi cu presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, cel kazah Nursultan Nazarbaev, precum si cu noul premier al Armeniei, Nikol Pashinyan.



…