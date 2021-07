Stiri pe aceeasi tema

- La intoarcerea din Italia, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua luni, 21 iunie, o vizita oficiala in Polonia, la invitația omologului sau polonez. La Varșovia, Președinta Maia Sandu va avea o intrevedere cu Președintele Poloniei, Andrzej Duda, dupa care vor avea loc discuții plenare…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua in zilele de 19-20 mai o vizita oficiala la Berlin. Vizita are loc la invitația Președintelui Republicii Federale Germania, domnul Frank-Walter Steinmeier, avind ca scop sa dea un nou impuls relațiilor bilaterale dintre cele doua state. In prima…

- CHIȘINAU, 14 mai - Sputnik. In capul listei candidaților PAS se afla președintele formațiunii Igor Grosu, care a fost anterior inaintat pentru funcția de premier, dar nu a primit votul de incredere al Parlamentului. Pe locul doi este fostul ministru al Finanțelor Natalia Gavrilița, care tot a fost…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va intalni vineri, 14 mai, cu omologul sau lituanian, Gitanas Nauseda. Intrevederile vor avea loc cu ocazia vizitei oficiale pe care, in zilele de 13-14 mai, domnul Gitanas Nauseda o va efectua in Republica Moldova, la invitatia doamnei Maia Sandu. Aceasta…

- Speakerul Zinaida Greceanii, in fruntea delegației R. Moldova, efectueaza, in perioada 5-7 mai, o vizita oficiala la Adunarea Naționala a Republicii Belarus. Din delegație mai fac parte deputații Vasile Bolea, Radu Mudreac, Secretarul general al Parlamentului Adrian Albu, dar și ministrul in exercițiu…