Stiri pe aceeasi tema

- (update 17:57) Curtea Constituționala a declarat neconstituționala Hotararea privind declararea starii de urgența in R. Moldova.Judecatorii Curții Constituționale examineaza astazi sesizarile privind declararea starii de urgenta in țara noastra. Daca starea de urgența va fi anulata, președinta Maia…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza miercuri, 28 aprilie, incepand cu ora 13.00, constitutionalitatea starii de urgenta instituita de Parlament. Cateva sute de persoane au iesit in strada, la indemnul Partidului Actiune si Solidaritate, ca sa ceara anularea starii de urgenta, fapt…

- CCR deplange criza creata in Republica Moldova Curtea Constituționala a României deplânge criza creata în Republica Moldova, dupa ce Parlamentul de la Chișinau a votat pentru înlaturarea președintei Curții Constituționale. Într-un comunicat dat astazi publicitații,…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Teodor Carnaț susține ca deocamdata nu poate fi anticipata data exacta a alegerilor anticipate, avand in vedere ca in țara este instituita stare de urgența. Astfel, deocamdata Maia Sandu nu poate emite decretul privind dizolvarea Parlamentului. „Cat timp este in Republica…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, joi dupa-amiaza, ca Parlamentul de la Chișinau poate fi dizolvat și ca s-au intrunit toate elementele constituționale in acest sens. Astfel, sefa statului, Maia Sandu, este in drept sa semneze decretul de dizolvare a legislativului, scrie Agerpres.

- Deputatul Octavian Țicu va depune la Curtea Constituționala o sesizare prin care va solicita sa declare neconstituționala hotararea Guvernului și decizia aprobata de Parlament privind declararea starii de urgența in țara.

- CHIȘINAU, 2 apr - Sputnik. Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a publicat, dupa prima ședința de la instituirea starii de urgența in legatura cu raspandirea infecției de coronavirus, DISPOZIȚIA nr. 1 din 1 aprilie 2021. Prezentam mai jos textul integral al acestei dispoziții,…

- „Consultarile au fost mimate, nu a existat interes sincer de a sprijini acest guvern, este un teatru regizat și nu cred ca cineva a luat in serios votul”, a declarat deputatul socialist Vlad Batrancea. Lipsa cvorumului a dus la luarea unei pauze de o ora.Pe 22 martie, Curtea Constitutionala a decis…