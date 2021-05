Stiri pe aceeasi tema

- Podul de Flori este denumirea actiunilor ce s au derulat pe malurile raului Prut la inceputul anilor 1990 respectiv 1991, si mai apoi in 2015. Cu aceasta ocazie, pentru prima oara dupa cel de al doilea razboi mondial, frontiera romano sovietica a putut fi traversata fara acte.In mod simbolic, la aceste…

- Premierul Florin Citu a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cursul careia s-a discutat si despre conditiile in care cetatenii romani din Republica Moldova se pot imuniza impotriva COVID-19 in centre de vaccinare din Romania, indiferent daca detin sau nu domiciliu…

- Dupa ce alte peste 50.000 de doze de vaccin antiCovid au ajuns, sambata seara, in Republica Moldova, liderul de la Chișinau a ales sa mulțumeasca public Romaniei, pentru ajutor. ”Romania a donat azi (sambata-n.n) Republicii Moldova un nou lot de vaccin anti-Covid-19 de 50.400 de doze. Aceasta tranșa…

- ”Mulțumim, Romania, pentru acest sprijin generos și necondiționat!”. Este mesajul de mulțumire al președintelui Maia Sandu catre autoritațile țarii vecine, care au donat ieri cel de-al doilea lot de vaccin anti-COVID-19 pentru Republica Moldova.

- Astfel, un comunicat al președinției Republicii Moldova arata ca instituția prezidențiala nu are atribuții in soluționarea acestui caz, iar Biroul Migrație și Azil (BMA) a transmis ca ”singura soluție legala de anulare a deciziei BMA este procedura de judecata”. Vaccinare etapa a III-a. Pasii pe…

- Un anunț in acest sens a fost postat pe pagina de Facebok și de președintele Maia Sandu. "Azi a fost administrat primul vaccin in Republica Moldova. Este o zi importanta pentru noi toți - astazi prinde viața speranța ca, dupa lucratorii din prima linie, vom reuși sa vaccinam cat mai mulți cetațeni și…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- Republica Moldova va primi in urmatoarele zile din partea Romaniei un ajutor umanitar gratuit in valoare de peste 2 milioane de euro, ce consta din 100.000 de combinezoane, 100.000 de maști FFP-3, 5 milioane de maști chirurgicale, 100.000 de manuși. Romania este prima țara din UE care a reacționat la…