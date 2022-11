Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi primita de președintele Klaus Iohannis, marți, 1 noiembrie, la Palatul Cotroceni, a transmis Administrația Prezidențiala. Mai intai, la ora 12.00, Maia Sandu va participa la Conferința internaționala „Femeile parlamentar din Romania și promovarea egalitații…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni la funeraliile de stat ale Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, Londra, a anunțat Administratia Prezidentiala. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni, 19 septembrie 2022, la funeraliile de stat ale…