Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Igor Dodon a zburat spre Moscova pentru a participa la parada militara din 24 iunie, la aniversarea a 75 de ani de la victoria asupra nazismului. Anunțul a fost facut de șeful statului, pe o rețea de socializare.

- Rusia il va invita pe presedintele francez Emmanuel Macron la parada militara pentru marcarea victoriei impotriva Germaniei naziste, ce va fi organizata anul acesta pe 24 iunie la Moscova, dupa ce a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi un responsabil al diplomatiei ruse,…

- Rusia îl va invita pe președintele francez Emmanuel Macron la marea defilare care comemoreaza victoria împotriva Germaniei naziste, organizata pe 24 iuni la Moscova, dupa ce a fost amânata din cauza pandemiei de coronavirus, a spus un responsabil al diplomației ruse, relateaza AFP.”Noi…

- Considerand ca varful pandemiei de Covid-19 in Rusia a trecut, presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti ca parada militara care urma sa celebreze la 9 mai implinirea a 75 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste sa aiba loc la 24 iunie, potrivit AFP.

- Obligat de pandemia coronavirus sa anuleze defilarea și marea parada militara organizata in fiecare an la 9 mai pentru a marca victoria, in 1945, asupra Germaniei naziste, Vladimir Putin s-a limitat la o ceremonie mai modesta la care a ținut sa sublinieze ca Rusia “este invincibila daca este unita”.…

- Rusia a celebrat simbata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters. Liderul de la Kremlin a depus o coroana…

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters. Liderul de la Kremlin a depus o coroana…

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters.