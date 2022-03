Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Groza, membru al Consiliului Suprem de Securitate spune ca depunerea cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana nu inseamna aderare. ”Nu exista procedura de urgenta de aderare la UE”, spune acesta, iar procesul de aderare este unul de durata, noteaza Noi.md ”Este important sa…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta demersul omologului sau de la Chisinau, președintele Maia Sandu, privind semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si a asigurat statul vecin ca Romania va acorda tot sprijinul in acest demers. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- VIDEO: Republica Moldova a semnat cererea de aderare la UE. Maia Sandu: unele decizii trebuie luate prompt și hotarat Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat joi cererea oficiala de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Cererea oficiala va fi transmisa președintelui Franței,…

- VIDEO| Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeana: „Cetațenii au ales aceasta cale europeana, ei vad viitorul in UE” VIDEO| Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeana: „Cetațenii au ales aceasta cale europeana, ei vad viitorul in UE” Președintele Maia…

- Presedintele Republicii Moldova a semnat, joi, cererea de aderare la Uniunea Europeana care va fi adresata presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. Maia Sandu a fost insoțita de prim-ministrul Natalia Gavrilița și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Parlamentului, Igor Grosu, da asigurari ca in scurt timp presedintele Maia Sandu va veni cu anuntul privind depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeana, astfel incat Republica Moldova sa obtina statutul de stat candidat la eurointegrare. Anuntul vine in contextul in care, Ucraina…

- Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a explicat ca președintele Maia Sandu va depune cat de curand cererea de aderare la Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Economia Romaniei a avut un salt uriaș dupa intrarea țarii in UE. PIB-ul Romaniei s-a triplat dupa intrarea in UE, anunța premierul Ciuca intr-un mesaj transmis la 15 ani de la aderarea Romaniei la UE. Romania a devenit membru in Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007. „Marcam astazi 15 ani de la aderarea…