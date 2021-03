Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Rusiei la Chisinau, Oleg Vasnetov, in timpul careia a discutat despre situatia epidemiologica si despre un acces mai rapid la vaccinul rusesc Sputnik V, informeaza mass-media de peste Prut si agentia de presa TASS.



"Am accentuat din nou, ca si in celelalte discutii avute, ca ne dorim sa obtinem ajutor din partea Federatiei Ruse pentru acces mai rapid la vaccinul Sputnik V, avand in vedere necesitatea de a accelera procesul de vaccinare. Cu cat mai repede asiguram accesul populatiei la vaccinuri anti-Covid-19,…