Stiri pe aceeasi tema

- Nayib Bukele, presedintele statului El Salvador s-a autoproclamat „dictatorul” acestei tari, potrivit unei postari pe Twitter. Recent, in aceasta tara din America Centrala au izbucnit proteste cu privire la decizia presedintelui de a face din El Salvador primul stat din lume ce adopta criptomoneda bitcoin…

- In ciuda avertismentelor din partea agențiilor globale cu privire la adoptarea Bitcoin ( BTC ), guvernul El Salvador continua sa profite de oportunitațile pieței. Intrucat prețul Bitcoin a scazut sub 46.000 de dolari luni dimineața, președintele salvadorian Nayib Bukele a anunțat pe Twitter…

- Un cuplu proaspat casatorit din Chicago, și-a taxat invitații și a trimis facturi de cate 240 de dolari celor care au confirmat ca vin la nunta, dar nu s-au prezentat. Doug Simmons și Dedra McGee au recurs la acest gest pentru a-și putea recupera cheltuielile. Cuplul a postat facturile pe Twitter, alaturi…

- Organizatorii Jocurilor Paralimpice 2020 au anunțat, joi, primul caz de Covid-19 inregistrat in Satul Sportivilor de la Tokyo, cu cinci zile inaintea deschiderii competitiei, in timp ce Japonia se confrunta cu un numar record de infectari, informeaza AFP. Persoana respectiva este un membru al personalului…

- Romania announced on Monday that it reserves the right to deliver an ”appropriate respons” against Iran, together with its allies, after the drone attack committed last week on the ship “Mercer Street”, in which the ship’s captain, a Romanian citizen, died. Foreign minister Bogdan Aurescu said on Twitter…

- Cel putin 57 de oameni s-au inecat, luni, cand ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in Marea Mediterana, in largul orasului libian Khums, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM). Mai multi supravietuitori au fost adusi la tarm de pescari si garzile de coasta, a mentionat purtatoarea…

- Comentariul unui roman la o postare optimista a președintelui Joe Binden lansata pe twitter s-a viralizat in scurt timp. Romanul a facut o paralela intre Biden și premierul Florin Cițu referindu-se la anunțurile optimiste care nu ar avea legatura cu realitatea. Joe Binden a postat pe twitter un mesaj…