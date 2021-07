Singurul ulei CBD legal din Romania provine din Elvetia

Canabisul este o planta controversata, dar uleiul CBD devine tot mai popular in Europa si in intreaga lume datorita proprietatilor sale antioxidante, antiinflamatoare si antibacteriene. In Romania poti comanda si utiliza in deplina legalitate ulei CBD de la Formula Swiss, o companie elvetiana… [citeste mai departe]