- Presedintele republican al Camerei americane al Reprezentantilor, Kevin McCarthy, refuza o invitatie de a efectua o vizita in Ucraina a presedintelui Volodimir Zelenski, relateaza News.ro . Volodimir Zelenski l-a invitat pe Kevin McCarthy in Ucraina, pentru a vedea situatia la fata locului, in contextiul…

- Fortele armate ale Ucrainei au declarat intr-o actualizare de seara ca fortele ruse au tras peste 100 de rachete in toata tara si au organizat 12 atacuri aeriene si 20 de bombardamente. Postarea de pe Facebook a spus ca 61 de rachete de croaziera au fost distruse. Ministrul Energiei, German Galuscenko,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmeaza sa efectueze miercuri prima vizita in Regatul Unit de la invazia Ucrainei de catre Rusia, in urma cu aproape un an, relateaza The Associated Press. Volodimir Zelenski urmeaza sa fie primit de catre premierul briitanic Rishji Sunak si sa sustina un discurs…

- Rusia a fost dispusa sa negocieze cu Ucraina in primele luni ale razboiului, dar Statele Unite si alte tari occidentale au sfatuit Kievul sa nu poarte discutii, a declarat luni ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Associated Press. "Este binecunoscut faptul ca am sustinut propunerea partii…

- O postare pe site-ul oficial al presedintelui ucrainean spune ca Zelensky si Fink ”au convenit sa se concentreze pe termen scurt pe coordonarea eforturilor tuturor potentialilor investitori si participanti la reconstructia tarii noastre, canalizand investitiile in sectoarele cele mai relevante si de…

- Presedintele american Joe Biden i-a promis miercuri omologului ucrainean Volodimir Zelenski, aflat intr-o vizita istorica la Washington, ca ucrainenii „nu vor fi niciodata singuri” in fata Rusiei si ca Statele Unite vor ajuta Kievul cat timp va fi necesar, informeaza AFP. „Nu veti fi niciodata singuri”,…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a plecat in Statele Unite. Acolo sint planificate o intilnire cu colegul american Joe Biden și un discurs in Congres, transmite RBC-Ucraina cu referire la Twitter-ul președintelui ucrainean. „Plec spre Statele Unite pentru a consolida stabilitatea și capacitatea…