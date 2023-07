Preşedintele Renault: ”O furtună chineză” planează asupra sectorului european de vehicule electrice Decizia recenta a Chinei de a restrictiona exporturile a doua metale, galiu si germaniu, utilizate in semiconductori si vehicule electrice, ar trebui sa ridice semnale rosii pentru liderii europeni, deoarece demonstreaza dependenta excesiva a continentului de China si necesitatea de a construi un lant de aprovizionare costisitor, a spus Senard intr-un interviu. ”Cand vorbesc despre o furtuna chineza, vorbesc despre presiunea puternica de astazi legata de importurile de vehicule (electrice) din China in Europa. Suntem capabili sa fabricam vehicule electrice, dar luptam pentru a ne asigura siguranta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

