Președintele regiunii Lombardia, principalul focar din Italia, cere măsuri 'mai drastice' Presedintele regiunii Lombardia, principalul focar de Covid-19 in Italia, a solicitat ''masuri inca si mai drastice'' pentru stoparea raspandirii epidemiei, care a dus la moartea a 631 de persoane in aceasta tara, cele mai multe dintre victime fiind inregistrate in aceasta regiune prospera din nord, informeaza AFP, scrie Agerpres. Milano, centru economic al tarii, este imaginea unui oras aproape paralizat incepand de duminica, dupa impunerea restrictiilor de deplasare si a celor care vizeaza adunarile publice. Intr-o decizie emblematica pentru acest centru al modei si stilului italian,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

