Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va organiza alegeri prezidențiale la 14 mai. Presa europeana considera aceasta zi cruciala pentru președintele in exercițiu Recep Tayyip Erdogan. In ciuda presupusului sprijin masiv din partea alegatorilor, acesta nu mai este favoritul clar, potrivit sondajelor publice. Pentru prima data in cei…

- Recep Tayyip Erdogan, care sufera din cauza unui virus intestinal, a aparut joi la televiziune pentru a inaugura prin videoconferinta prima centrala nucleara a Turciei, cu trei saptamani inaintea alegerilor prezidentiale. Președintele turc i-a mulțumit lui Putin pentru contribuția Rusiei la centrala…

- Parlamentul Ungariei a aprobat luni, 27 martie, proiectul de lege care permite aderarea Finlandei la NATO, aducand țara nordica cu un pas mai aproape de a fi membra a Alianței Nord-Atlantice, transmite The Guardian. Cererea a fost ratificata cu o larga majoritate de 182 de voturi din 199 de mandate,…

- Presedintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au purtat sambata o convorbire telefonica in care au discutat despre acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra și normalizarea relațiilor dintre Turcia și Siria, a informat sambata Kremlinul.

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…

- Dupa o cearta publica, opozitia din Turcia, formata din sase partide, l-a ales pe Kemal Kilicdaroglu pentru a fi candidatul sau unic la alegerile prezidentiale din 14 mai, insa unii spun ca economistul in virsta de 74 de ani nu are carisma necesara pentru a-l putea detrona pe actualul presedinte Recep…

