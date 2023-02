Președintele raionului Călărași a fost plasat în arest preventiv Președintele raionului Calarași și un șef de direcție a Consiliului raional au primit 30 de zile arest preventiv, transmite moldova1. Totodata, primarul de Calarași a fost plasat in arest preventiv pentru 20 de zile. Deciziile au fost pronunțate astazi, 2 februarie, de Judecatoria Chișinau, cu sediul Ciocana, anunța Procuratura Anticorupție. {{660086}}Amintim ca cei trei suspecți au fost a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

