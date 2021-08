Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a facut public un comentariu adresat liderilor statelor occidentale, in care le explica acestora „lectia Afganistanului”. Liderul de la Kremlin susține ca Occidentul a manifestat, in Afganistan, fara succes, „aceasta vointa de a construi in alte tari democratia dupa modele straine, fara a tine cont de particularitatile istorice, nationale sau religioase, ignorand complet traditiile conform carora traiesc alte popoare”. Vladimir Putin a transmis in fața jurnaliștilor acest mesaj dupa ce a avut o intalnire, la Moscova, cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel.…