"PSD a fost supus unui atac continuu din partea tuturor, din partea multor forte din aceasta tara. In fapt, au vrut sa distruga acest partid si, din pacate, nu este prima oara. Uniti, cu incredere unii in altii, am rezistat si de data aceasta acestui atac. Am vazut cu totii in ultimele luni unde poate duce lupta politica purtata fara ratiune si fara rusine", a afirmat el.

Ciolacu a afirmat ca PNL „a vrut si inca mai vrea sa modifice legislatia electorala".

Liderul interimar a criticat cele 25 de ordonante de urgenta date „intr-o sigura noapte, in dispretul legii".

„Daca vor indrazni…