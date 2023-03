Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 21 martie, ca „partea ucraineana a propus Romaniei sa realizeze propriile masuratori” pe canalul Bastroe pentru a se vedea stadiul lucrarilor de dragare. Cel mai probabil, masuratorile vor incepe pana la finalul acestei saptamani, a precizat…

- "Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova este o normalitate istorica și trebuie sa se intample cat mai repede! Sintagme precum ”limba de stat”, ”limba oficiala” sau ”limba materna” sunt niște anomalii! L-am felicitat astazi pe prim-ministrul Dorin Recean pentru susținerea…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat vizita premierului Republicii Moldova, Dorin Recean, in Romania. Vizita in Romania a noului șef al Guvernului Republicii Moldova este planificata in aceasta saptamana. „Am primit asigurari ca Romania va continua sa ne ajute, ca de fiecare data,…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 20 februarie, dupa intrevederea cu ministrului Afacerilor Interne din Republica Moldova, Ana Revenco, și inaintea discuțiilor de la București cu președinta Maia Sandu , ca Romania sustine necesitatea infiintarii unui grup de…

- Reprezentantul Permanent adjunct al Romaniei pe langa Uniunea Europeana a transmis Comisiei Europene o scrisoare de protest in legatura cu lucrarile de dragare (adancire) efectuate de Ucraina pe canalul Bastroe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cei trei reprezentanți ai formațiunilor politice social democrate au abordat o serie de teme de discuție ce au vizat situația social-politica din Republica Moldova, prețurile și tarifele in creștere, inflația care afecteaza grav veniturile populației, impactul razboiului declanșat de Federația Rusa…

- Datele financiare ale OMV indica faptul ca s-a sustras de la plata și pare ca și-a micșorat producția tocmai pentru scapa de aceasta taxa. OMV va achita acești bani, in schimb, in Austria. In timp ce OMV Petrom fenteaza statul roman prin sustragerea de la plata taxei de solidaritate, se cauta soluții…

- Ucraina nu va putea deveni parte a UE atat timp cat trupele ruse se afla pe teritoriul sau. Una dintre condițiile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana este incetarea razboiului și retragerea trupelor rusești de pe teritoriul ucrainean, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Frans…