- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca la nivel national s-au raportat anual circa 30.000 de infectii asociate asistentei medicale, ceea ce inseamna aproape 1,3% din totalul cazurilor externate. ‘In Romania, fata de ceea ce exista in multe alte tari, mai ales din nordul Europei,…

Presedintele columbian, Gustavo Petro, a decretat stare de urgenta la nivel national ca urmare a ploilor torentiale care au provocat pana acum, anul acesta, moartea a mai mult de 250 de oameni, anunța RADOR.

- Iranul a intrat in a patra saptamana de proteste, dupa ce o tanara a fost gasita ucisa de forțele de ordine pentru ca nu respecta codul vestimentar islamic. De atunci, numarul morților a ajuns la peste 180, iar al raniților - la cateva sute.

- In ultimele 24 de ore, echipajele operative au fost prezente la datorie pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta produse la nivel national. Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea sau salvarea persoanelor…

- Acțiune a polițiștilor de la transporturi, in weekend, in Timiș. Oamenii legii au desfașurat controale in gari, dar și la trecerile la nivel cu calea ferata. Au dat amenzi de peste 36.000 de lei.

Participanții la slujba de la Westminster Abbey și cetațenii intregului Regat Unit au pastrat un moment de reculegere de doua minute in onoarea reginei Elisabeta a II-a.

- Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, crede ca Bașcanul Gagauziei, Irina Vlah intenționeaza sa se lanseze in politica la nivel național, deoarece in jumatate de an ea nu va mai putea candida la funcția de bașcan al autonomiei. Totodata, potrivit lui Sturza, ea ar putea fi numita in…

- Autoritațile au emis duminica, 21 august, un nou buletin informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.065 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.800 mai puține fața de ziua anterioara. In intervalul 20.08.2022…