Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a precizat in aceasta seara, intr-o emisiune TV, ca aceasta este doar o varianta de lucru, “cea mai simpla de aplicat”, subliniind ca nu s-a ajuns inca la o decizie in acest sens in interiorul coaliție de guvernare.Potrivit Ioanei Mihaila, toate ipotezele de lucru dezbatute pana…

- Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare a scazut numarul persoanelor vaccinate și al celor care doresc sa se vaccineze motiv pentru care mai multe centre de vaccinare vor fi inchise temporar, in timp ce pentru alte centre va fi redus programul. Toate aceste modificari vor fi operate și in…

- PSD solicita schimbarea radicala a strategiei de vaccinare anti-COVID-19, avand in vedere ca Guvernul a ratat toate țintele pe care și le-a propus inițial: „Diminuarea succesiva a țintei de vaccinare este doar o fuga rușinoasa de raspundere”. „Inca un motiv pentru a depune moțiunea de cenzura. Diminuarea…

- Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.031.605 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 455 cazuri noi de persoane…

- Premierul Florin Cițu a spus ca inceputul lunii iunie ar putea veni cu mai multe masuri de relaxare a masurilor epidemiologice, indiferent de cate persoane vor mai fi vaccinate pana atunci. In ultimul timp, Florin Cițu a vorbit despre o ținta de vaccinare de 5 milioane de persoane pana la data de 1…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.910 vaccinuri: 183 Moderna, 1.057 AstraZeneca, 288 Johnson&Johnson, restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 44 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.010 vaccinuri. De asemenea, in…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.446 vaccinuri: 392 Moderna, 551 AstraZeneca, 5 Johnson&Johnson și 2.498 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 30 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.093 vaccinuri. De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 3.516 vaccinuri (343 Moderna); (500 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 127 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.343 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei…