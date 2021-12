Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, dupa ședința liderilor partidelor din coaliția de guvernare, ca cea mai buna soluție este prorogarea cu un an a intrarii in vigoare a pensiilor speciale pentru aleșii locali. „S-a avut aceasta discuție (referitoare la pensiile speciale pentru aleșii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, luni, dupa ședința coaliției PSD-PNL-UDMR, despre ce se va intampla cu certificatul verde din Parlament. "Am facut apel la oamenii politici sa se abțina in domeniul pandemiei. Proiectul din Parlament nu a trecut de Senat, inseamna ca exista un semnal.…

- PSD, PNL si UDMR au luni seara, de la ora 18.00, prima sedinta a noii Coalitii de guvernare. Pe masa liderilor politici sunt mai multe subiecte importante, printre care forma in care ar trebui adoptat Certificatul COVID, ce se intampla cu pensiile alesilor locali, dar si modul de impartire a functiile…