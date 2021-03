Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca invitația la dialog a premierului Florin Cițu vine mult prea tarziu și este doar o incercare a Guvernului de a fugi de responsabilitate. Ciolacu a spus ca, in schimb, PSD cere comisie de ancheta pentru a verifica ”falsificarea datelor din pandemie”.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca scolile nu ar fi trebuit inchise din cauza COVID-19 si ca in unitatile de invatamant ar fi trebuit sa se faca teste elevilor, profesorilor si personalului auxiliar. Liderul social- democrat a adaugat ca 40 la suta dintre elevi nu pot urma cursurile…

- Marcel Ciolacu lanseaza acuzații fara precedent la adresa Guvernului Romaniei! Vizat este atat fostul premier, Ludovic Orban, dar și echipa lui Florin Cițu, in special Vlad Voiculescu. Dupa ce ministrul Sanatații a spus ca datele de calculare a ratei de incidența au fost modificate in mandatul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca pana la finalul actualei sesiuni parlamentare social-democratii vor depune in Parlament motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Citu. "Pana la sfarsitul acestei sesiuni categoric vom depune o motiune de cenzura. Am depus o motiune…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, acuza Guvernul ca a manipulat și a mințit in privința cifrelor reale ale pandemiei de Covid-19. Stanescu arata ca acest scandal din Guvern, intre Florin Cițu și Vlad Voiculescu, scoate la iveala multe lucruri ascunse in ultimul an. Citește și: Marcel…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca ,in aceasta saptamana, va fi depusa in Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei Claudiu Nasui. „Am decis in cadrul Biroului Politic National sa depunem in aceasta saptamana la Senat motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat. Motivele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca social-democrații nu vor vota adoptarea bugetului pe anul 2021. Liderul social-democrat susține ca bugetul este unul de austeritate. „Am avut dreptate, se vine in anul 2021 cu un buget de austeritate. Este cea mai mare greșeala. E a doua oara cand se intampla…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, vrea ca ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, sa-și prezinte demisia, dupa incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitala , in urma caruia și-au pierdut viața cinci persoane. Liderul social-democraților a avut o reacție dura…