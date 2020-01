Preşedintele PSD propune executiv de uniune naţională după căderea Guvernului Orban "Este o motiune serioasa si chiar dorim sa treaca aceasta motiune (...). Dupa motiune, daca va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un prim-ministru, deoarece nu avem un proiect politic si nu avem un program de guvernare. Cred ca este suficienta experienta guvernarii PNL fara un program de guvernare coerent si vedem cu totii si simtim mai ales cu totii costurile. Este varianta unui guvern de uniune nationala pana in noiembrie, cand sunt alegerile la termen. Nu intelegem acest moft de a face alegeri cu doua-trei luni sau patru-cinci luni inainte de alegerile care sunt la termen. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

