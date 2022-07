Modificarile aduse in coalitia de guvernare la Codul fiscal nu sunt unele de fond, iar discutiile pe supraimpozitarea pensiilor speciale mari vor continua, a declarat miercuri presedintele PSD, Marcel Ciolacu. „In primul rand, nu este o modificare de fond a Codului Fiscal. Ce ma bucur este ca am reusit, impreuna cu copresedintii coalitiei, sa aducem in spatiul public o discutie serioasa de modificare a Codului fiscal si, in urma analizelor auditorilor externi, pe care le stim, am incercat sa scoatem din exceptii si de unde existau anumite crapaturi in lege, astfel incat optimizarea fiscala ajunsese…