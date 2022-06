Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este „mirat” in privința prețurilor carburanților, in condițiile in care prețul la petrol este similar cu cel de acum un an, dar benzina și motorina este mai scumpa. „Eu nu am fost mare adept al scaderii TVA-ului la carburant. Ați vazut ce s-a intamplat in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca anul acesta nu mai crește nici o taxa, dar vorbește despre modificari fiscale de la 1 iulie. „Cred ca vor fi anumite modificari fiscale pana la 1 iulie, de exemplu impozitarea proprietatilor in functie de valoare. Nu cunosc valoarea, eu nu sunt…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca decizia social-democratilor de a intra la guvernare a fost una corecta si sustine ca, de departe, cel mai mare castig al actualei coalitii este ca functioneaza la „parametrii asteptati de populatia Romaniei”, potrivit Agerpres. „Castigul cel mai mare al…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca modificarea Constitutiei nu reprezinta, in prezent, o urgenta, avand in vedere criza energetica, razboiul din Ucraina si criza economica. „Din cate stiu, domnul presedinte Klaus Iohannis nu mai poate candida in viitor. Este exclus asa ceva, sa mai…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca PSD si PNL vor sa creasca taxele si sa introduca impozitul progresiv, in contextul in care au crescut deja preturile. El a mai spus ca cei din coalitia de guvernare nu au de gand sa elimine pensiile speciale sau „sa inceteze sa tot creeze institutii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit joi, 7 aprilie, despre condamnarea fostului ministru al Turismului Elena Udrea la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”. Liderul PSD a subliniat ca nu se poate bucura de o astfel de decizie, insa a facut comentarii despre ascensiunea politica…

- Liderul PSD a spus despre pachetul de masuri pentru populatie ca saptamana viitoare incep, pe segmente, sa vina ministrii cu Ordonante in sedinta de Guvern. ”Este o diferenta intre propunerile festiviste, pe Facebook si propunerile totusi argumentate si discute si cu Comisia si cu Ministerul Finantelor,…