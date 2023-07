Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu si-a exprimat convingerea, joi, ca, in perioada urmatoare, atat Ministerul Muncii, cat si Ministerul Familiei vor veni in Guvern cu noi politici publice care sa ofere mai multa echitate, solidaritate sociala si sustinere atat pentru categoriile

- Simona Bucura-Oprescu a fost propusa pentru Ministerul Muncii, iar la Ministerul Familiei, PSD a propus-o pe Natalia Intotero. Cele doua ministere, Munca și Familie, au ramas fara conducere dupa ce Gabriela Firea si Marius Budai au demisionat, in contexul scandalului privind „azilele groazei”. „Sunt…

- Potrivit unor surse, Simona Bucura Oprescu va fi noul ministru al Muncii, iar Natalia Intotero va fi noul ministru al Familiei. De asemenea, in cadrul ședinței de guvern s-a stabilit ca Paul Stanescu va prelua conducerea PSD București, dupa autosuspendarea Gabrielei Firea Voturile au fost luate intr-o…

- Luni, președintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca Simona Bucura Oprescu si Natalia Intotero au fost votate de conducerea PSD pentru a fi propuse sa conduca Ministerul Muncii si Ministerul Familiei, dupa demisiile foștilor lideri, Gabriela Firea și Marius Budai.

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a propus pentru Ministerul Muncii pe Simona Bucura Oprescu, iar pentru Ministerul Familiei pe Natalia Intotero. Acestea au fost votate in Consiliul Național al PSD, Marcel Ciolacu urmand sa trimita propunerile catre Palatul Cotroceni. ”Am votat in cadrul…

- Marcel Ciolacu le-a propus pentru Ministerul Muncii pe Simona Bucura Oprescu, iar pentru Ministerul Familiei pe Natalia Intotero. Acestea au fost votate in Consiliul Național al PSD, iar acum urmeaza ca Marcel Ciolacu sa trimita propunerile catre Palatul Cotroceni. Paul Stanescu, in locul Gabrielei…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a propus pentru Ministerul Muncii pe Simona Bucura Oprescu, iar pentru Ministerul Familiei pe Natalia Intotero. Acestea au fost votate in interiorul PSD, iar acum urmeaza ca Marcel Ciolacu sa trimita propunerile catre Palatul Cotroceni.De asemenea, s-a…

- Simona Bucura Oprescu a fost votata luni, 17 iulie, in Consiliul Politic National al PSD, pentru a prelua Ministerul Muncii in locul lui Marius Budai, iar Natalia Intotero a fost votata pentru Ministerul Familiei, in locul Gabrielei Firea, au declarat surse din partidul condus de Marcel Ciolacu pentru…