- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca masurile luate de Guvern pentru stoparea cresterii numarului cazurilor de COVID-19 "nu sunt cele corecte", iar Romania nu este pregatita ca in doua saptamani sa intre in campanie electorala. "Suntem in acest moment in linie…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD va fi primul partid din Romania la alegerile parlamentare, dar ca este prematur sa se pronunțe cu privire la scor. „Sa facem o analiza, ca si...

- Președintele PSD Marcel Ciolacu il amenința pe Ludovic Orban cu plangeri penale, dupa ce premierul ar fi participat la intalniri electorale, sambata, in Giurgiu și Dambovița, dupa ce campania electorala a luat sfarșit. „Niciodata in Romania nu s-a intamplat așa ceva”, a spus Ciolacu.Președintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in prezent, este "un dezastru" ceea ce se intampla in agricultura, productia de anul acesta fiind "la jumatate" la toate produsele cu care Romania se clasa in fruntea Europei in ultimii trei ani, iar cei mai multi dintre fermieri nu au bani sa reinfiinteze…

- Marcel Ciolacu, sustine ca dupa sedinta in care nu s-a intrunit cvorum pentru a fi votata motiunea de cenzura „s-au limpezit apele in Parlament” si ca in Segislativ „nu mai exista gri, ci doar alb si negru”. Ciolacu afirma ca PNL are majoritate in Parlament si ureaza succes liberalilor „la putere”.…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat ca, in cazul unei schimbari a guvernului ca urmare a moțiunii de cenzura, una dintre variantele partidului sau pentru funcția de premier este Leonardo Badea. Viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Leonardo Badea, „e una dintre variantele luate in calcul…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca exista suficiente voturi ca motiunea de cenzura, care va fi votata in plenul reunit de luni al Parlamentului, sa treaca. El a precizat ca si fara alesii UDMR, exista numarul necesar pentru ca Guvernul Orban sa pice. Acesta nu a exclus depunerea unei alte…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a facut declarații luni, dupa ce PSD a depus, in parlament, moțiunea de cenzura și a ratat ocazia de a lansa un atac la președintele Klaus Iohannis."Noi ne-am facut datoria, am depus moțiunea de cenzura. urmeaza, la ora 19, conform regulamentului,…