- Parlamentarii PSD vor veni in Parlament cu propuneri la proiectul legii bugetului pe anul 2021, a declarat marti liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, care a amintit ca miercuri va prezenta propunerea de buget alternativ pentru Romania. "Maine va vom prezenta propunerea noastra de buget alternativ…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit cu liderii celor mai importante sindicate pentru a discuta despre bugetul pentru anul 2021. Ciolacu a precizat ca PSD iși va prezenta bugetul altenativ, miercuri, iar in Parlament vor fi depuse amendamente la proiectul inaintat de Guvern. Citește…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a vaccinat Președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a vaccinat vineri împotriva COVID-19. El scrie pe o rețea de socializare ca a fost vaccinat dupa mama sa, care este unul dintre numeroșii bolnavi cronici din România. Cei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca s-a vaccinat, dar dupa mama sa. Liderul PSD a postat doua fotografii de la vaccinarea sa și a mamei sale. „Astazi m-am vaccinat. Dar dupa mama mea! Nu aș fi putut niciodata sa ma vaccinez înaintea ei, unul dintre numeroșii bolnavi…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are o prima reacție dupa anunțul de investitura al președintelui Klaus Iohannis, și a declarat la RTV ca „pana acum am avut un guvern eșuat PNL”. „Ce vrem acum, reșaparea acelui guvern PNL eșuat?„, a continuat acesta la postul tv. Intrebat daca se teme de…

- "Singurul program coerent si bun de pus in aplicare a doua zi cand vom avea guvern (este cel al PSD -n.r.). A recunoscut si ne-a felicitat ca am castigat alegerile (presedintele Iohannis -n.r.). A spus ca propunerea domnului Alexandru Rafila e una onorabila (Iohannis -n.r.)", a afirmat Ciolacu.Potrivit…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va merge luni la consultarile cu președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului guvern cu propunerea Alexandru Rafila premier și gulvern de uniune naționala. El a spus ca va merge singur la Cotroceni, pentru ca Rafila este în continuare…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Digi24, ca decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul este una iresponsabila, avand in vedere ca Romania se afla in plina pandemie de COVID. „Noi nu avem Guvern cu drepturi depline in plina criza sanitara. Este un gest impardonabil”,…