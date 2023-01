Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca nu au avut o discutie in coalitie despre guvernarea cu sau fara UDMR dupa "rotativa" din primavara, adaugand ca aceasta coalitie "creeaza o majoritate". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- UPDATE – Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca o majoritate covarsitoare a statelor membre ale Uniunii Europene a spus ca Romania merita in Schengen, in schimb, guvernul de dreapta din Austria a ales ‘sa fie pe contrasens’, afirmatie facuta in contextul in care Romania si Bulgaria nu au…

- ”Nu vor fi taxe noi, asta e o certitudine”, a spus liderul PSD. El a aratat: ”Sunt in continuare adeptul unei impozitari pe o perioada determinata pentru veniturile exceptionale, si mi se pare corect si de bun simt” a aratat Ciolacu. Marcel Ciolacu a precizat ca, din ce a vazut aseara, ”avem un buget…

- * Punctul de pensie va fi de 1.784 de lei * Ajutoare pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca, de la 1 ianuarie toate pensiile vor creste cu un 12,5%, deci punctul de pensie va fi de 1.784 de lei si se va continua acordarea unui sprijin tintit pentru…

- Marcel Ciolacu spune ca anumiți colegi de coaliție sunt datori sa dea explicații romanilor cu privire la anumite lucruri trecute in PNRR. De asemenea, mai spune președintele PSD, ca nu poate accepta ca o pensie de 1.800 de lei sa se mareasca cu 270 de lei, iar una de 18.000 cu 2.700. Marcel Ciolacu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca sunt „colegi de coalitie” ai PSD care „trebuie sa dea explicatii”, el dand ca exemple de domenii in care e nevoie de explicatii unele decizii din Planul National de Redresare si Rezilienta, deciziile privind achizitiile de vaccinuri anti-COVID sau liberalizarea…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca nu știe ca premierul Nicolae Ciuca sa ii fi cerut demisia lui Vasile Dincu de la ministerul Apararii, precizand insa ca „daca dorește o inlocuire a unui ministru PSD, acest lucru il discutam in Coaliție”. Despre o eventuala remaniere a ministrului Apararii,…