Președintele PSD Iași: Liberalii, maeștri ai ipocriziei (P) La mijlocul lunii trecute, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetului de stat. Scopul declarat, de sustinere a capacitatii de finantare a cheltuielilor unitatilor administrativ-teritoriale, a mascat insa rezultatul contrar urmarit: spalarea pe maini de obligatiile transferate fara asigurarea surselor de finantare in sarcina autoritatilor locale. Astfel, unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Iasi le-au fost alocate in total 5 milioa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat marti ca decizia CEDO in ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi sanctioneaza o procedura care tine de drepturi si libertati, iar PSD "nu are niciun fel de vina" in acest caz. "Primul comentariu pe care il facem este acela cu care v-am obisnuit,…

- La propunerea ministrului Mediului Costel Alexe, la sfarsitul anului trecut, guvernul Orban a desfiintat, prin Ordonanta de Urgenta (nr.88/2019), Garda Nationala Forestiera, chiar in contextul in care acest organism isi intensificase actiunile de control. Scopul acestei autoritati era de a coordona…

- Astazi expira termenul de depunere a ofertelor pentru achizitia spitalului mobil. Amintim ca procedura a fost lansata sambata, cu termen de ofertare minim: cinci zile. Este vorba de „dezlegarea" data de Comisia Europeana pe fondul pandemiei provocate de coronavirus, de achizitionare a unor facilitati…

- In situația actuala, Republica Moldova ar putea sa aiba doua surse de finanțare. Guvernul ar putea sa se imprumute și pe intern, dar și pe extern. Despre aceasta a anunțat președintele Igor Dodon, in cadrul unei emisiuni la Prime TV. In situația actuala, Republica Moldova ar putea sa aiba doua surse…

- Din pacate, nu am observat la cei care au dictat izolarea si masuri dispuse pentru a ajuta Suceava, pentru a veni in sprijinul celor peste 160.000 de persoane aflate in carantina, a pacientilor sau a cadrelor medicale. Am vazut ca s-au impus multe restrictii. Este nevoie de mai mult decat atat. Dincolo…

- Campionatul national de fotbal din Nicaragua continua, in ciuda faptului ca jucatorii sunt speriați și evolueaza cu maști pe fața, pentru a se feri de infecție. Noua dintre cele zece cluburi din prima divizie locala au fost de acord sa continue meciurile. Soția presedintelui tarii a facut…

- Președintele organizației județene a Pro Romania, deputatul Ioan Catalin Nechifor, vrea sa ajute un numar de 26 de primari din județ sa dea in judecata Guvernul pe motiv ca le-a blocat proiectele aprobate la finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții și le-a adus in stare de faliment. Nechifor…

- Guvernul Orban a dat o ordonanța de urgența pentru organizarea alegerilor anticipate care reglementeaza situația in care se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, deoarece in Romania nu exista o astfel de reglementare precisa. Conform noii OUG, la parlamentare vor putea vota alegatorii indiferent…