- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca nu are „nici cea mai mica problema” sa ocupe, din 2023, functia de premier al Romaniei in cazul in care colegii de partid vor decide acest lucru. „Daca colegii mei vor decide ca eu sa fiu primul ministru al Romaniei, nu am nici cea mai mica problema. Avem…

- Șeful statului a precizat, de asemenea, raspunzand unei intrebari a jurnaliștilor, ca nu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciuca despre eventuale remanieri in Guvern.”Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu, chiar daca opinii despre fiecare ministru. Aceasta evaluare o voi spune primului ministru,…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca social-democratii vor prelua „cu certitudine” sefia Guvernului in 2023, la rotativa, daca Nicolae Ciuca, actualul premier, va deveni presedintele PNL. in acest moment, propunerea PSD pentru conducerea Executivului este Marcel Ciolacu, dupa cum a declarat chiar acesta.

- Dan Vilceanu a anunțat, sambata, dupa anunțul anterior ca demisioneaza din funcția de secretar general PNL, ca pleaca și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „In zilele urmatoare, cand voi avea posibilitatea sa am o discutie cu domnul Nicolae Ciuca, aș vrea in urma acestei discuții…