- Ca urmare a deciziei Președintelui de a prelungi starea de urgența cu 30 de zile, președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, subliniaza urgența ca masurile de distanțare sociala prevazute in cadrul Decretului sa fie completate cu masuri economice și sociale ale autoritaților. Marius Dunca spune…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat președintelui Iohannis și Guvernului sa vina cu o serie de masuri economice prin decretul prin care se va prelungi starea de urgența. „Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern!…

- Senatorul și Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, susține ca pe langa masurile sociale, luate cu jumatate de gura de actualul Guvern, statul trebuie sa ia masuri concrete care sa nu paralizeze economic țara și sa protejeze cetațenii. “Am urmarit cu mare atenție restricțiile sociale anunțate de actualul…

- Presedintele PSD Brasov, senatorul Marius Dunca, a anuntat vineri, pe pagina sa de Facebook, ca profesorul Ariana Bucur a fost inlocuita din functia de inspector sef al ISJ Brasov, printr-un ordin ministerial, anunța AGERPRES."Este inadmisibil ca, in situatii de criza cum este cea pe care…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a dezvaluit faptul ca inspectorul general de la IȘJ Brașov, Ariana Bucur, a fost inlocuita in funcție cu prof. Ovidiu-Florin Tripșa. „Este inadmisibil ca in situații de criza cum este cea pe care o traversam, in timpul Starii de Urgența, unii oameni sa…