Stiri pe aceeasi tema

- ”PNRR nu are de ce sa treaca prin Parlament, este un proiect al Guvernului. Un lucru pe care putem sa il facem este sa prezentam romanilor, in Parlamentul Romaniei, forul legislativ al Romaniei, PNRR. Este un lucru pe care putem sa il facem, dar nu are de ce sa treaca prin Parlament, nu este nevoie…

- Marcel Ciolacu a anuntat vineri ca a fost sunat de catre premierul Florin Citu, iar discutia a avut in vedere stabilirea unei intalniri saptamana viitoare pentru a vorbi despre principiile si mecanismele cele mai bune pentru abordarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul PSD a adaugat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Suceava, ca a fost sunat de premierul Florin Cițu pentru a stabili o intalnire la care sa fie discutate proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliența.

- „Reforme si investitii, pe asta am insistat! O discutie excelenta cu Valdis Dombrovskis, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, privind aspectele fiscale si bugetare ale Planului National de Redresare si Rezilienta. Am reconfirmat obiectivul guvernului de a asigura o relansare economica si…

- Comisia Europeana a trimis o serie de observații și obiecții la schița inițiala de proiect, legate de capitole importante precum infrastructura și irigații. Raspunzand criticilor privind eventuala pierdere a unor finanțari importante, președintele Klaus Iohannis și-a exprimat opinia ca PNRR poate fi…

- Prim-ministrul Florin Cițu a avut astazi o intalnire cu delegația Consiliului de afaceri americano–roman (AMRO), care reunește companii americane importante prezente in economia romaneasca. Intrevederea a prilejuit un dialog deschis cu oamenii de afaceri participanți, cu privire la programul de politici…

- Prim-ministrul Florin Citu a subliniat importanta deosebita acordata de Romania Parteneriatului Strategic cu SUA in cadrul intalnirii pe care a avut-o, joi, cu o delegatie a Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO), in cadrul discutiilor fiind trecute in revista oportunitatile de dezvoltare…

- Oficialii europeni sustin demersurile PSD in ceea ce priveste implicarea in elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta a autoritatilor locale, a declarat, miercuri, presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu. "Este incurajator ca oficialii europeni sustin demersurile…