Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca o decizie in privinta proiectului de ordonanta cu reglementari in domeniul energiei va fi luata miercuri.„O sa luam decizia maine“, a spus Ciolacu dupa o intalnire la Senat cu liderul PNL, Florin Citu.Intrebat daca ordonanta nu va fi adoptata in sedinta de guvern de marti, de la ora 16,00, Ciolacu a raspuns: „Va rog eu frumos, intrebati-l pe prim-ministru!”. The post Președintele PSD a anunțat cand se ia decizia privind Ordonanța de Urgența de reglementare in domeniul energiei appeared first on Puterea.ro .