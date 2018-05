Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca secretarul de Stat Mike Pompeo se intoarece in Statele Unite cu cei trei „prizonieri“ americani, eliberati de Coreea de Nord, si „care par sa se fie sanatosi“, relateaza The Associated Press.

- Comandații Statului Islamic care fug din Siria lucreaza impreuna cu grupari extremiste africane pentru a starni un nou val migrator spre Europa in care sa se infliltreze, a spus șeful Progamului Alimentar Mondial al ONU. David Beasley, fost guvernator republican al Carolinei de Sud, a punctat ca Europa…

- David Beasley, fost guvernator republican al Carolinei de Sud, a spus ca Europa trebuie sa se trezeasca și sa-și dea seama care este strategia extremiștilor din regiunea Sahel, unde traiesc 500 de milioane de oameni, a carei destabilizare va crea un val migrator mult mai mare decat cel de acum cațiva…

- New York Magazine ii da o lovitura dura lui Donald Trump in cel mai recent numar, presedintele Statelor Unite fiind comparat in fotografia de coperta cu un porc. Publicatia prezinta pe prima pagina a editiei aparuta la 2 aprilie o fotografie trucata cu chipul lui Trump cu un rat de porc in locul nasului.…

- Eleva care sufera de un cancer agresiv a postat un nou mesaj tulburator pe Facebook. Andreea Rodiana a inceput sa accepte ceea ce i se intampla. Merita incurajari pentru a gasi puterea de a lupta. "Pagina 4... Trec zile, zile grele cu tratamente naucitoare, tratamente grele. E greu sa te trezesti intr…

- Probleme si in online: Site-ul psdcluj.ro, suspendat pentru neplata Pagina de internet www.psdcluj.ro, inregistrata "pe persoana fizica" de fosti membri ai partidului, a fost suspendata pentru neplata. PSD Cluj si-a schimbat domeniul de internet pentru site-ul filialei judetene, din .ro în…

- Premierul Viorica Dancila a decis sa isi inchida paginile de Facebook. Atat profilul personal cat si pagina dedicata activitatii sale politice. La momentul respectiv presa a speculat ca aceasta decizie...