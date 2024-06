Stiri pe aceeasi tema

- Rumen Radev, președintele Bulgariei, a anunțat ca nu va participa la summitul NATO programat sa aiba loc la Washington intre 9 și 11 iulie, potrivit unui comunicat emis joi, 27 iunie 2024, de biroul sau de presa.

- Președintele bulgar Rumen Radev a renunțat luni la o intalnire planificata cu prim-ministrul muntenegrean, deoarece acesta a intarziat patru minute. Purtatorul sau de cuvant a explicat ca este normal ca șeful statului sa refuze o intalnire pentru care gazda nu este pregatita.

- Oleksandr Litvinenko, secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, a declarat ca Ucraina iși da seama ca razboiul se va incheia prin negocieri, așa ca s-a pregatit și promoveaza formula de pace a presedintelui Volodimir Zelenski, relateaza Ukrainska Pravda."Ucraina este clar…

- Ungaria nu va participa la planurile NATO de sporire a rolului Aliantei in coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina si in instruirea soldatilor ucraineni, si nici la pachetul de ajutor pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro propus de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a…