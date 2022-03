Stiri pe aceeasi tema

Primaria Turda a anunțat ca peste 40 de litri de sange au fost colectat astazi, in cadrul campaniei de donare de sange pentru victimele razboiului din Ucraina. Au fost prezente aproximativ 100 de...

Duminica, 6 martie 2022, Primaria și Consiliul Local din comuna Mihai Viteazu, organizeaza un spectacol dedicat femeilor. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultura incepand cu ora 14:00. Ziua femeii...

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat luni ca a depus o cerere oficiala pentru ca Ucraina sa adere la Uniunea Europeana, in condițiile in care țara sa este in continuare atacata de forțele rusești. Astazi, el a semnat cererea de aderare a țarii pe care o conduce la Uniunea Europeana.…

- Presedintele sirian Bashar al Assad a salutat vineri invazia Ucrainei de catre Rusia, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, apreciind ca este vorba despre o ”corectare a istoriei”, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- BNR a estimat o rata a inflației de 11.2%, cea mai mare din anul 2004 și pana in prezent. Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat ca in aprilie BNR a estimat o rata a inflației de 11.2%, reprezentand cea mai mare din 2004 pana in prezent. Iata ce a declarat Florin Cițu pe pagina de […] The post Dezastru…

In cursul zilei de astazi, 8 Februarie, Primaria Turda a postat pe Facebook mai multe poze, dar și un video, la care a alaturat și un mesaj scurt prin care anunța cetațenii Municipiului Turda ca...

- Romanii care au centrale de apartament nu vor fi afectați de noua legislație propusa de Ministerul Mediului. Centralele individuale vor fi interzise doar in blocurile noi, a spus ministrul Tanczos Barna.

Primaria Turda este mai tare decat Primaria Cluj-Napoca, in ceea ce privește gradul de conformare al autoritaților și instituțiilor publice fața de standardele de afișare din oficiu a informațiilor...