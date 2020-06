Stiri pe aceeasi tema

- Aeroporturile europene cer ridicarea restricțiilor de zbor atat in statele membre UE cat și in celelalte țari, pana la finalul lunii iunie 2020. Sunt grav afectate de epidemia de COVID-19, anunța MEDIAFAX.Prin angajamentele asumate, aeroporturile asigura pasagerii și autoritațile europene…

- Dexametazona - un medicament ieftin si larg disponibil - poate salva viata pacientilor grav bolnavi de covid-19, iar aceasta tratament cu steroizi in doza mica reprezinta un progres major in lupta impotriva noului coronavirus SARS-Cov-2, anunta marti experti britanici, relateaza BBC News.Dexametazona…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o convorbire la telefon cu omologul norvegian, Ine Marie Eriksen Soreide, la solicitarea acesteia, discutiile axandu-se, in principal, pe cooperarea romano-norvegiana in contextul generat de pandemia cu SARS-CoV- 2.Potrivit MAE,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este amuzat de declarația lui Donald Trump, care se intreba retoric zilele trecute daca nu cumva s-ar putea injecta dezinfectant in corpul bolnavilor de Covid-19. Traian Basescu pune aceasta zicere a liderului american pe seama presiunii generate de campania…

- Cum se pot garanta sanatatea și siguranța lucratorilor atunci cand se intorc la locul de munca? Aceasta intrebare importanta ii preocupa pe mulți angajatori in acest moment in care țarile UE planifica sau realizeaza intoarcerea treptata la locul de munca dupa coronavirus. Pentru a raspunde la aceasta…

- București, 1 aprilie 2020 – Hard Rock Cafe București sprijina inițiativele de combatere a efectelor COVID-19, printr-o donație de 100.000 LEI catre Spitalul de Urgența Sfantul Ioan cel Nou din Suceava. Suma vine in ajutorul echipei medicale și a nevoilor pe care le are spitalul in gestionarea luptei…

- COVID-19 // Traian Basescu (68 de ani), președinte al Romaniei intre 2004 și 2014, a avut o reacție furibunda atunci cand a vorbit despre criza medicala cu care se confrunta țara noastra. In plina pandemie de coronavirus, Basescu susține ca medicii nu beneficiaza de suficienta susținere din partea guvernanților.…

- Doi critici ai guvernului se fac remarcati in aceste zile. Primul este Calin Popescu Tariceanu, al doilea este Victor Ponta. Moderatul pe care il avem in vedere este Traian Basescu. Niciunuia dintre ei nu i se poate contesta experienta. Asadar, putem admite ca vorbesc in cunostinta de cauza. Toti trei…